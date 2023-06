Doden bij protesten na veroordeling Senegalese oppositieleider Sonko

Bij protesten in de Senegalese steden Dakar en Saint Louis zijn donderdag negen mensen omgekomen, zei de minister van Binnenlandse Zaken op de staatstelevisie.

De protesten braken uit nadat oppositieleider Ousmane Sonko een gevangenisstraf van twee jaar opgelegd had gekregen. De politicus werd beschuldigd van het verkrachten van een 20-jarige medewerkster van een massagesalon in 2021.

Daarvan heeft de rechtbank in de hoofdstad Dakar hem vrijgesproken, maar Sonko werd wel veroordeeld voor het "corrumperen van de jeugd". Onder dit strafbare feit valt het gebruiken van iemands machtspositie om seks te hebben met mensen onder de 21.

Sonko was niet aanwezig in de rechtbank en werd bij verstek veroordeeld. Hij noemde het politiek gemotiveerde beschuldigingen.

Bussen in brand

"Met dit vonnis willen de autoriteiten voorkomen dat hij zich verkiesbaar stelt voor de volgende presidentsverkiezingen", citeert persbureau AP zijn advocaat.

Het is nog niet duidelijk of president Macky Sall voor nog een termijn gaat, en ook niet of dat grondwettelijk gezien kan. Om te eisen dat hij zich niet verkiesbaar stelt, gingen aanhangers van de oppositie vorige maand al de straat op.

Na de veroordeling staken Sonko's aanhangers donderdag in Dakar onder meer bussen in brand en gooiden stenen naar de politie, die daarop traangas inzette.

Ook de arrestatie van Sonko in maart 2021 leidde tot protesten. Toen kwamen ten minste 13 mensen om.