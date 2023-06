Verbruik hernieuwbare energie neemt verder toe, vooral door zon en wind

Van alle energie die vorig jaar in Nederland werd gebruikt, was 15 procent duurzaam opgewekt. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een jaar eerder was het nog 13 procent.

Vooral zonne- en windenergie werden meer verbruikt. In 2022 zijn veel zonnepanelen geïnstalleerd en scheen de zon vaak. De totale capaciteit van zonnepanelen steeg met 28 procent naar ruim 19.000 megawatt (MW).

Het verbruik van windenergie nam toe met 13 procent naar 78 petajoule (PJ). Dat lag vooral aan het toegenomen gebruik van windenergie op land (een kwart meer dan in 2021).

Minder biomassa

Ook warmtepompen zijn in opmars. Dit is nog relatief klein met 7 procent van de totale hoeveelheid hernieuwbare energie, maar het aandeel stijgt snel. De totale hoeveelheid warmte die vorig jaar onttrokken werd, nam met ruim een kwart toe ten opzichte van 2021, naar ruim 20 PJ.

De meeste duurzame energie (40 procent) komt nog altijd uit biomassa, maar het gebruik daarvan loopt terug. In energiecentrales wordt een kwart minder biomassa meegestookt. Ook zijn de criteria aangescherpt, waardoor niet alle biomassa meer wordt aangemerkt als duurzaam.

Nederland heeft met de Europese Unie afgesproken dat in 2030 minimaal 27 procent van de gebruikte energie uit duurzame bronnen komt. In 2019 was dit nog 9 procent.