Sparta wint voor het eerst sinds 1997 in Utrecht, mede dankzij keeper Olij

Sparta gaf in het begin van de wedstrijd al z'n visitekaartje af met een bal van Koki Saito op de bovenkant van de lat. Een minuut later redde Olij katachtig op een knal van Bart Ramselaar.

Pas twintig minuten voor tijd beloonde Utrecht zich met een treffer nog voor de geleverde arbeid. Eredivisietopscorer Anastasios Douvikas, wie anders, bracht de spanning terug. De goal van de Griek leidde een boeiende slotfase in, maar de gelijkmaker bleef uit.

Aan het gedenkwaardige seizoen van Sparta Rotterdam zou zomaar nog een extra hoofdstuk kunnen worden toegevoegd. In de halve finales van de play-offs om een Europees ticket zegevierde de formatie van Maurice Steijn in en tegen Utrecht: 1-2.

De reacties van Sparta-keeper Nick Olij, Sparta-trainer Maurice Steijn en FC Utrecht-middenvelder Sander van de Streek na het duel in de play-offs voor een Europees ticket. - NOS

In de levendige eerste helft kregen ook Douvikas (voorlangs) en Van Crooij (net naast) kansen, maar het eerste doelpunt viel na bijna een halfuur.

Ruben Kluivert, centraal achterin bij Utrecht vervanger van de geschorste Mike van der Hoorn, vloerde bij een corner Lauritsen. Op advies van de VAR legde scheidsrechter Sander van der Eijk de bal op de stip. Van Crooij benutte het buitenkansje.

Vlak voor de pauze verdubbelde Lauritsen met een uithaal vanaf randje zestien de marge, waarna de opgave voor Utrecht, de nummer zeven van de eredivisie, nog zwaarder werd.

Olij blinkt uit

De thuisploeg zette in de tweede helft alles op alles, kreeg ook kansen, maar telkens bleek Olij een sta-in-de-weg. Douvikas maakte uiteindelijk de verdiende aansluitingstreffer.

In de slotfase werd Bas Dost nog ingebracht, in de hoop op de gelijkmaker. Die kwam er niet. Zo won Sparta voor het eerst sinds 1997 weer eens in Utrecht en kan het zondag verder schrijven aan zijn mogelijke bestseller.