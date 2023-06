Scheidsrechter Europa League-finale door AS Roma-fans belaagd, één arrestatie

De Hongaarse politie heeft een supporter van AS Roma gearresteerd wegens het belagen van scheidsrechter Anthony Taylor. Dat gebeurde toen de Engelsman donderdag met zijn familie op de luchthaven in Boedapest terug naar huis wilde vliegen.

"Een Italiaanse burger die bij het incident betrokken was, is door de politie aangehouden. Er wordt een strafrechtelijke procedure gestart op beschuldiging van mishandeling", meldt de luchthaven in een verklaring.

De 44-jarige Taylor was de gebeten hond bij de aanhang van Roma na de met strafschoppen verloren Europa League-finale tegen Sevilla van woensdagavond. Roma-trainer José Mourinho noemde de scheidsrechter na afloop "een idioot".

Tientallen fans van de Italiaanse club gingen nog een stap verder. De scheidsrechter en zijn familie werden op het vliegveld van Boedapest belaagd door Italiaanse supporters, zo blijkt uit beelden die op sociale media rondgaan.

Beveiliging

De paniek is zichtbaar in de ogen van zijn partner, wanneer de situatie uit de hand dreigt te lopen. Tientallen Romeinse fans staan om de scheidsrechter heen. Er wordt gezongen, geschreeuwd, geduwd en met drinken gegooid. Er vliegt zelfs met een stoel door de lucht, maar dan is Taylor onder begeleiding al veilig in een ruimte verderop.