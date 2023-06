Scheidsrechter Europa League-finale door AS Roma-fans bekogeld op vliegveld

José Mourinho noemde hem een 'idioot'. De fans van AS Roma gaan nog verder. Scheidsrechter Anthony Taylor en zijn familie werden op het vliegveld van Budapest belaagd door Italiaanse supporters, zo blijkt uit beelden die op social media rondgaan.

De paniek is zichtbaar in de ogen van zijn partner, wanneer de situatie uit de hand dreigt te lopen. Tientallen Romeinse fans staan om de scheidsrechter heen. Er wordt gezongen, geschreeuwd, geduwd en met drinken gegooid. Er wordt zelfs met een stoel gegooid, maar dan is Taylor onder begeleiding al veilig in een ruimte verderop.

De Engelse scheidsrechterbond heeft inmiddels gereageerd op de beelden. "We zijn ontzet over het onrechtvaardige en afschuwelijke gedrag richting tegen Anthony en zijn familie", klinkt het in een verklaring. "We zullen onze volle steun blijven geven aan hen."

Volgens Roma-trainer Mourinho, die voor het eerst een Europese finale verloor, floot de Engelsman in het nadeel van zijn ploeg. De Italianen verloren de finale na strafschoppen van Sevilla.