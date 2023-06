Alpe d'HuZes haalt ruim 17 miljoen euro op voor onderzoek naar kanker

De zestiende editie van de Alpe d'HuZes heeft ruim 17 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. De 5000 deelnemers beklommen vandaag te voet of fietsend maximaal zes keer de Alpe d'Huez in Frankrijk om geld op te halen voor de strijd tegen kanker. De organisatie spreekt van "een bedrag om trots op te zijn". De eindstand dit jaar komt op 17.022.738 euro, wat volgens Alpe d'HuZes-voorzitter Erik Jutstra boven verwachting is. "Ik ben schor van het schreeuwen, want wij zijn meer dan tevreden. We zijn zo ontzettend blij met dit bedrag, met alle donaties die zijn opgehaald door onze deelnemers die een enorme inspanning hebben geleverd", zei Jutstra in het radioprogramma Langs de Lijn en Omstreken. Vorig jaar werd 16,2 miljoen euro opgehaald, maar in dat bedrag zaten ook de opbrengsten uit de twee coronajaren, toen het sportieve evenement niet kon doorgaan. Bij de laatste editie voor de coronatijd, in 2019, werd 11,8 miljoen euro opgehaald. 208 miljoen euro sinds 2006 De deelnemers begonnen om 04.30 uur in de plaats Le Bourg d'Oisans met hun eerste tocht van 14 kilometer naar de top, die op 1800 meter hoogte ligt. De berg staat bij het evenement symbool voor de moeilijke route die kankerpatiënten afleggen. Vanmorgen stonden duizenden toeschouwers klaar om de deelnemers aan te moedigen:

Duizenden Nederlanders doen vandaag al lopend, rennend of op de fiets weer mee met de Alpe d'HuZes in Frankrijk. Doel is de berg beklimmen om geld op te halen voor de strijd tegen kanker. - NOS