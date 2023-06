Natste lente sinds 2006, grondwaterniveau weer op peil

Sinds 2006 is de lente niet zo nat geweest als dit jaar. Door het natte voorjaar is het grondwaterniveau voor het eerst sinds tijden weer op peil.

Vooral in maart en april viel er veel regen. Mei begon ook nat met op veel dagen flinke (onweers)buien, maar halverwege werd de maand toch droog.

Volgens het KNMI viel in de meteorologische lente (maart, april en mei) gemiddeld in het land 205 millimeter neerslag terwijl het langjarig gemiddelde 148 millimeter is. De lente van vorig jaar was nog uitzonderlijk droog. Vooral het oosten en zuiden van het land worstelden toen met droogte.

Vorig jaar in de zomer kampte Nederland nog met een watertekort door de aanhoudende droogte. Hoewel we deze zomer dus beginnen met een goed grondwaterniveau, is het nog onduidelijk of we deze zomer weer te maken krijgen met een watertekort.

