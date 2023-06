Britse regering wil appjes Johnson niet vrijgeven, stapt naar rechter

De Britse regering probeert via een gang naar de rechter te voorkomen dat whatsappberichtjes tussen oud-premier Johnson en zijn adviseurs worden vrijgegeven in het onderzoek naar de Britse corona-aanpak. De regering-Sunak had voor 16.00 uur lokale tijd appjes, agenda's en aantekeningen moeten vrijgeven, maar heeft die deadline laten lopen. Nu wil de regering dat een rechter beoordeelt of de overdracht echt verplicht is.

Al langer weigert de regering de documenten onbewerkt af te geven, met als reden dat de regering-Sunak niet overtuigd is van de relevantie van het materiaal voor het onderzoek. Hogerhuislid Halett, de gepensioneerde rechter die de onderzoekscommissie naar de Britse corona-aanpak leidt, zegt dat zij daar zelf over gaat. Maar de regering vindt het "een belangrijke principekwestie" om geen mogelijk irrelevante informatie te delen.

Johnson zelf, die in september aftrad als premier, zei gisteren al dat hij het materiaal heeft afgegeven bij het Cabinet Office, de Britse variant van het ministerie van Algemene Zaken. Hij heeft er naar eigen zeggen op aangedrongen dat de stukken met de onderzoekscommissie worden gedeeld, maar het Cabinet Office zou vrezen dat dit de deur openzet voor verzoeken om appjes van andere ministers. Ook wordt benadrukt dat er al 55.000 stukken zijn overhandigd.

'Rookgordijn, klap in gezicht'

Voor zover bekend is het voor het eerst dat een Britse regering naar de rechter stapt vanwege een verzoek van een onderzoekscommissie die door diezelfde regering is ingesteld. Britse media staan er dan ook uitgebreid bij stil hoe opvallend de stap is en oppositiepartijen beschuldigen premier Sunak - de minister van Financiën in coronatijd - ervan het onderzoek te willen frustreren.

"Dit laatste rookgordijn is alleen maar bedoeld om het corona-onderzoek te ondermijnen", reageerde de vicevoorzitter van Labour, Angela Rayner. De Liberal Democrats spreken van "een klap in het gezicht voor de nabestaanden die al zo lang wachten op antwoorden". Ook vooraanstaande Lagerhuisleden van Sunaks eigen Tory-partij vragen de regering om een stapje terug te doen en er vooral geen slepende rechtszaak van te maken.