Rederij wil minder afvaarten Ameland en Schiermonnikoog door dichtgeslibde geul

De Amelandse burgemeester Leo Pieter Stoel vindt dat het Rijk zich meer moet inspannen om de bereikbaarheid van het eiland te garanderen. Zonder goede verbinding zal het eiland een openluchtmuseum worden, vreest hij. "Als wij niet meer bereikbaar zijn, is dat de consequentie", aldus Stoel.

Hij heeft contact met de rederij en het ministerie om te kijken hoe de problemen met de geulen opgelost kunnen worden: "Maar de oplossing moet echt komen vanuit het ministerie of Wagenborg", zegt hij tegen Omrop Fryslân.

Vaargeul tussen Schiermonnikoog en Lauwersoog

Of de vaargeul tussen Schiermonnikoog en Lauwersoog ook niet breed en diep genoeg is, wordt volgens RTV Noord nog door Marin onderzocht. Dat de rederij ook de veerdienst naar Schiermonnikoog wil aanpassen, vindt wethouder Ilja Zonneveld van Schiermonnikoog voorbarig. "We zijn van mening dat verregaande beslissingen zoals Wagenborg nu voorstelt, gemaakt moeten worden op basis van dat onderzoek."

Dat er naar het eiland mogelijk 'slechts' één sneldienst verdwijnt, maakt de impact volgens de wethouder niet minder groot:

"Juist forenzen maken gebruik van de geschrapte sneldienst. Ook sluit de veerboot straks niet meer aan op het openbaar vervoer. Bereikbaarheid is voor ons cruciaal."

Het ministerie heeft bij de rederij aangegeven snel met een reactie op het verzoek te komen. Tot dan wordt met de huidige dienstregeling gevaren, verzekert de rederij.