Kabinet trekt 32 miljoen extra uit voor onderzoek naar long covid

Minister Kuipers van Volksgezondheid stelt 32 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar mensen met langdurige coronaklachten, ook wel long covid of post-covid genoemd. "Er is helaas nog veel onduidelijk over de diagnose en mogelijke behandeling van post-covid", zegt hij.

Kuipers heeft een financieringsorganisatie voor onderzoek in de zorg gevraagd om een kenniscentrum voor long covid op te zetten. Dat kijkt ook wat er elders in Europa op dit gebied gebeurt.

Daarnaast komt er een meerjarig onderzoeksprogramma. Dat moet meer kennis opleveren over aanhoudende klachten na een coronabesmetting en helpen bij het verbeteren van de diagnostiek en behandeling van klachten.

Voor het onderzoek naar long covid had Kuipers eerder al 10 miljoen euro uitgetrokken.