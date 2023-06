Pérez wil revanche op zichzelf: ‘Ik moet geloven dat ik Max kan verslaan’

"Het was moeilijk te accepteren, maar ik heb er een streep onder gezet. Ik heb sorry gezegd tegen mijn team en ga er alles aan doen om de schade te repareren. Het was een bittere pil. Een dreun. Ik heb mijn les geleerd." Sergio Pérez heeft een zware week achter de rug. De Grand Prix van Monaco, die hij vorig jaar nog verrassend op zijn naam schreef, liep uit op een fiasco. Teamgenoot en titelrivaal Max Verstappen won de race en pakte 25 punten; Pérez maakte er een foutenfestival van en verliet het prinsdom puntloos. Al in de eerste kwalificatiesessie in Monte Carlo wist Pérez dat hij averij zou oplopen in de titelstrijd. De 33-jarige Mexicaan verremde zich, crashte in de eerste bocht en zag Verstappen poleposition pakken. Tijdens de race stapelde Pérez in zijn poging de schade te beperken fout op fout. F1-verslaggever Matthijs Weststrate gaat in NOS on track achter de schermen bij de GP van Monaco waar Max Verstappen zijn 39ste zege boekte.

F1-verslaggever Matthijs Weststrate gaat in NOS on track achter de schermen bij de GP van Monaco waar Max Verstappen zijn 39ste zege boekte. - NOS

"Na dit soort weekends moet je jezelf zo snel mogelijk resetten", zegt Pérez in op het Circuit de Catalunya, waar de zevende GP van dit seizoen plaatsvindt. Hij vindt het zichtbaar vervelend dat journalisten hem confronteren met de Monaco-domper. "Voor mij is dat boek dicht. Er staat een streep onder. Ik weet wat ik fout heb gedaan en wat we volgend jaar anders moeten doen. En nu wil ik hier de race winnen. Daar focus ik op." Pérez is schuldbewust. "Ik heb niet alleen mezelf, maar het hele team in de steek gelaten." Waarom ging het op zaterdag al fout? Het was in zijn optiek zoals zo vaak een combinatie van factoren. "We gingen last-minute voor de snelle ronde. Opeens zat er een Alpine voor mijn neus. Daardoor remde ik te laat. We hebben te veel risico genomen, maar de fout ligt bij mezelf." Verstappen vloog vandaag over het Spaanse water. Bekijk de reportage.

Een bijzondere samenwerking met een Zwitsers zeilinstituut voor het team van Max Verstappen. - NOS

Pérez was te ongeduldig. "Ik had het iets rustiger aan moeten doen. Gewoon zorgen dat ik bij de snelste vijftien zat in de eerste sessie. Ik heb op zaterdag mijn zondag naar de knoppen geholpen. Zo gaat dat in Monaco." Houdt hoop op titel Ondanks de domper blijft Pérez mikken op de wereldtitel. "Ik heb 25 punten verloren. Dat kan ik me niet veroorloven, maar ik moet erin blijven geloven dat ik Max kan verslaan. Niet een paar keer, maar regelmatig. Wereldkampioen worden is nog steeds mijn doel. We hebben een geweldige auto. Ik moet zorgen dat ik er optimaal mee ga presteren." Er zijn veel positieve aspecten, benadrukt Pérez. "De snelheid is er. Ik kan het tempo van Max al het hele seizoen bijbenen. Soms ben ik sneller, soms net niet. De crash was vreselijk, maar ik had het erger gevonden als ik elke ronde een halve seconde trager was. Dan zou ik me echt zorgen maken. Ik presteer veel beter dan vorig jaar, maar ik heb de zwaarst denkbare teamgenoot en tegenstander. Max is permanent in topvorm."

Sergio Perez wint in Bakoe voor zijn teamgenoot Max Verstappen - ANP

WK-leider Verstappen beseft dat hij in Monaco een grote stap richting zijn derde wereldtitel heeft gezet. "We hebben de beste auto van het veld. Dat betekent normaal gesproken dat we eerste en tweede worden. Je kunt je geen fouten veroorloven als je maar één rivaal hebt. Je moet consistent zijn." De titelstrijd is voor Verstappen een simpele rekensom. Immers: winst levert 25 punten op, een tweede plaats 18. "Ik wil elke race minstens zeven punten meer scoren dan Checo." De 25-0 in Monaco is voor hem al voltooid verleden tijd. "Het was maar één race en het seizoen is lang. Ik ben niet opgelucht, of zo. Ik leg mezelf de druk op dat ik overal wil winnen en steeds beter word. Ook hier wil ik weer winnen. Ik geef altijd en overal honderd procent." Warme herinnering Verstappen aan Barcelona In Barcelona won Verstappen (25) in 2016 zijn eerste grand prix. De regerend kampioen heeft zin in de race in Catalonië. "Hier komt een Formule 1-auto echt tot leven. Dit is een echt circuit." Hij weet nog precies hoe het voelde, dat debuut bij Red Bull Racing in 2016. "Het was een knotsgek weekend. De Red Bull was een heel andere auto dan de Toro Rosso, waar ik het seizoen in was gestart. Het stuurde anders, het voelde anders. En de teamleiding raadde me vooral aan te genieten. De opdracht: probeer een paar WK-punten te scoren." Bekijk hieronder een interview met Nyck de Vries in Barcelona.

Nyck de Vries reed afgelopen weekeinde een goede race in Monaco. Een opsteker in een seizoen dat nog niet verloopt zoals hij had gewild. De Vries scoorde nog geen punten. - NOS

Het is hard gegaan. Verstappens zegereeks is imposant. In Monaco brak hij het aantal GP-zeges van Sebastian Vettel: de teller staat nu op 39. Het boeit Verstappen amper. "Records breken interesseert me niet. Ik ben niet zo van de statistieken. Seb is daar wel dol op. Nou, hij heeft vier wereldtitels en ik heb er twee. Dus hij zal vast nog tevreden zijn." De twee wereldtitels hebben Verstappen veranderd. "Ik vind het hier nu veel leuker dan toen. Ik geniet er meer van. Zeven jaar geleden moest ik me nog bewijzen en stond er veel meer druk op. Nu is het relaxed. Ik heb mijn doel al bereikt en het heel fijn om met deze geweldige mensen te werken. Ik ben heel trots op wat we samen hebben bereikt."