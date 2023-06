Plannen kabinet om tientallen Leopard-tanks voor Oekraïne te kopen

Het kabinet is van plan om tientallen Leopard 1-tanks te kopen om aan Oekraïne te leveren. Een Zwitsers bedrijf kan die mogelijk leveren, zeggen Haagse bronnen.

Daarvoor is nog wel toestemming nodig van de Zwitserse regering. Die wil zich zo veel mogelijk buiten het conflict met Rusland houden. Wapenleveranties brengen dat in gevaar, zeiden de Zwitsers eerder. De deal is dus nog niet rond.

Eind april werd bekend dat Nederland samen met Denemarken veertien Leopard 2-A4 gevechtstanks voor Oekraïne koopt. Die worden bij de Duitse industrie aangeschaft en na revisie zo snel mogelijk aan Oekraïne geleverd, waarschijnlijk volgend jaar.

Deze veertien tanks kosten samen zo'n 165 miljoen euro en Nederland en Denemarken nemen allebei de helft voor hun rekening. Hoeveel de Zwitserse Leopard 1-tanks moeten kosten is nog niet bekend. De Leopard 1 is de voorganger van de Leopard 2.

Vandaag kwamen 47 Europese staatshoofden en regeringsleiders bij elkaar in Moldavië, onder meer om te praten over de oorlog in Oekraïne. Ook premier Rutte en de Oekraïense president Zelensky waren aanwezig.