Tennisser Middelkoop vindt online dreiging harder worden: 'Maak deze mensen openbaar'

Tennisser Matwé Middeloop zegt dat online dreigementen nog altijd aan orde van de dag zijn en dat de inhoud steeds harder wordt. De dubbelspecialist drukt de verantwoordelijke instanties op het hart om in actie te komen om erger te voorkomen.

"Ik vind het heel vervelend zoals wij tennissers daar allemaal mee te maken hebben: van topspelers tot en met spelers op kleine toernooien", zegt Middelkoop na zijn gewonnen eerste ronde op Roland Garros met zijn Duitse partner Andreas Mies.

Eerder deze week kwam naar buiten dat Aryna Sabalenka en Novak Djokovic onder tennissers de meeste online haat over zich heen krijgen.

Ook via WhatsApp

Volgens Middelkoop blijven de online dreigementen allang niet meer bij gevloek via Instagram of Twitter, ook WhatsApp wordt gebruikt. "Of ik nou gewonnen of verloren heb, er komen berichten", vertelt hij. "Ze komen bij wijze van spreken tot aan je voordeur, zo hard wordt het gespeeld."

"Kun je het serieus nemen? Nee. Maar het geeft wel aan dat de samenleving harder is geworden. Dat raakt ons. We zijn sporters en we willen hier niets mee te maken hebben."

De 39-jarige Middelkoop is blij dat Roland Garros software aan de deelnemers heeft aangeboden voor een stukje bescherming tegen online haat, al moet hij naar eigen zeggen de applicatie wel nog op zijn telefoon installeren. "Dit is een stap vooruit."

Mondjesmaat besproken in kleedkamer

In de kleedkamer wordt de problematiek volgens Middelkoop maar mondjesmaat besproken. "Het is iets persoonlijks en het roept negatieve energie op", verklaart de Brabander. "Je wuift het dan weg, maar toch blijft het ook weer hangen."

Middelkoop heeft de concrete oplossing ook niet, maar volgens hem zou het ontmaskeren van de daders wel enorm kunnen helpen. "We moeten met z'n allen proactief zijn", vindt de tennisser.

"Er moet een aantal mensen opstaan die dit aanpakken om het probleem echt op te lossen. Wat kunnen we hier nou echt tegen doen? Je zou deze haters groot op beeld kunnen zetten?"

Middelkoop blijft in ieder geval hopen dat er ooit iets zal veranderen. "Ik vind het echt belangrijk dat wij een stukje bescherming gaan krijgen. Dus misschien is het openbaar maken van deze personen een goed tegenmiddel."