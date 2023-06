Amsterdams afvalbedrijf opnieuw in de verkoop na verbod toezichthouder

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) gaat opnieuw in de verkoop. Dat laten de verantwoordelijke wethouders weten in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad. Een eerdere poging om het bedrijf te verkopen, aan het Rotterdamse AVR, werd geblokkeerd door toezichthouder ACM.

Het bedrijf wordt dit keer zonder de scheidingsinstallatie te koop gezet, schrijven AT5 en NH Nieuws. Door die te behouden, kan de gemeente beter invloed uitoefenen op de transitie naar hergebruik van grondstoffen en op de keten achter de nascheiding: "En dus op het behalen van onze doelstellingen met betrekking tot de circulaire economie", schrijven de wethouders.

De gemeente hoopt een "betrouwbare eigenaar voor de lange termijn" te vinden, en denkt daarbij aan binnenlandse investeerders, pensioenfondsen of bedrijven die al elders in Europa actief zijn in afvalverwerking. Het verkoopproces start op zijn vroegst na de zomer.

Te machtig

Vorige maand stak de ACM een stokje voor de deal met de Rotterdamse afvalverwerker AVR. Volgens de toezichthouder zou er een te machtig bedrijf ontstaan als de overeenkomst zou doorgaan. De combinatie zou uiteindelijk leiden tot hogere tarieven voor inwoners voor de verwerking van hun afval.

Zo'n 16 procent van al het afval in Nederland wordt verwerkt door AEB, waarmee het de grootste vuilverbrander is. Het bedrijf moest in de zomer van 2019 door slecht onderhoud vier van de zes verbrandingslijnen sluiten. De directie wilde toen 150 miljoen euro steun van de gemeente en dreigde met een faillissement als die er niet kwam.

Uiteindelijk keerden Amsterdam en banken ongeveer 16 miljoen euro uit. In 2021 besloot de gemeente op zoek te gaan naar een partij die het bedrijf wilde overnemen.