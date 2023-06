Titelhoudster Swiatek heeft het alleen in de eerste set lastig met Liu

Iga Swiatek heeft op Roland Garros zonder bovenmatige inspanning de derde ronde bereikt. De Poolse titelhoudster en nummer één van de wereld had alleen in de eerste set iets te duchten van Claire Liu: 6-4, 6-0. In de openingsronde klopte Swiatek de Spaanse Cristina Bucsa al met dezelfde cijfers.

Liu, de mondiale nummer 102, had eind 2018 in Auckland nog wel een set gepakt tegen de Poolse, maar die was toen de nummer 175 van de wereld en Liu stond destijds 138ste.

In maart dit jaar gunde de tweevoudig winnares in Indian Wells de Amerikaanse slechts een game.