Jordaanse kroonprins trouwt, nieuw hoofdstuk in de relatie met Saudi-Arabië?

Voor het eerst in bijna dertig jaar viert Jordanië een groot koninklijk huwelijk. De kroonprins trouwt vandaag, prins Hoessein, met de Saudische vrouw Rajwa Al Saif. Het evenement gaat gepaard met veel pracht en praal, inclusief beroemde gasten, zoals het Nederlandse koningspaar en prinses Amalia.

En de hoop is dat het huwelijk de banden tussen Jordanië en Saudie-Arabië versterkt. Tot voor kort was de relatie tussen de Jordaanse en Saudische koningshuizen zeer gespannen.

Prins Hoessein is 28, de eerste zoon van de Jordaanse koning Abdullah II en koningin Rania. Hij is kapitein in het Jordaanse leger en wordt al jarenlang klaargestoomd voor het koningschap. Hij studeerde in Engeland en de Verenigde Staten en werd in 2015 de jongste persoon die ooit een bijeenkomst voorzat van de VN-Veiligheidsraad. Hij mocht twee jaar later de Algemene Vergadering toespreken en begeleidde zijn vader tweemaal tijdens staatsbezoeken aan president Biden in het Witte Huis.

Afgelopen augustus verloofde hij zich met Rajwa Al Saif, 29 jaar en architect. Haar vader is zakenman, maar veel belangrijker is dat haar moeder tot de koninklijke familie van Saudi-Arabië behoort. Rajwa zelf is een nicht van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman.

Dit zijn beelden van de ceremonie: