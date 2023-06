Slechte resultaten kosten Heitinga de kop bij Ajax: 'Geen beslissing uit emotie'

"Moeilijk, maar respectvol." Zo ging het gesprek waarin directeur voetbalzaken Sven Mislintat aan interim-trainer John Heitinga liet weten dat hij volgend seizoen niet meer voor de groep staat bij Ajax. Ook niet als assistent van de nieuwe coach, vertelt Mislintat, die zijn besluit vandaag definitief nam.

"Het is geen beslissing uit emotie", licht de Duitser toe. "Van de zeven grote duels die we hebben gespeeld, wonnen we er maar één (halve finale beker van Feyenoord, red.). We speelden ook gelijk tegen AZ en verloren van FC Twente. Ik denk ook dat we nu meer behoefte hebben aan een trainer met meer ervaring."

De 39-jarige Heitinga reageerde professioneel op het besluit. "Hij nam het zoals hij is: met veel persoonlijkheid. John nam het over in een moeilijke tijd, is een Ajax-icoon en heeft de club geholpen. We zijn van de vijfde naar de derde plaats gegaan", aldus Mislintat, die nog geen maand in dienst is in Amsterdam.