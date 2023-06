Deze Nederlanders doen mee met de Alpe d'HuZes: 'Ik ben gewoon sterk'

Duizenden Nederlanders doen vandaag al lopend, rennend of op de fiets weer mee aan Alpe d'HuZes in Frankrijk. Doel is de berg in de Alpen zo vaak mogelijk te beklimmen om geld op te halen voor de strijd tegen kanker. Lotte Donkers is pas 14, maar doet al sinds 2015 mee aan het evenement. Ze was 3 toen artsen een hersentumor bij haar ontdekten. Ondanks het feit dat de tiener uit Heukelom momenteel chemopillen slikt, wilde ze koste wat kost weer de Alpe d'Huez op. "Ik kan niet wachten", zei ze voorafgaand tegen Omroep Brabant. Vorig jaar beklom ze de berg samen met familieleden. "Op de finishlijn brak ik. Het was een besefmoment. Ik sta hier toch maar gewoon. Ik ben gewoon heel sterk", zegt ze. Voor het eerst Maurice Smit is één van de zeshonderd mensen uit Gelderland die vandaag de berg trotseren. Hij doet voor het eerst mee en denkt daarbij aan dierbaren, vertelt hij aan Omroep Gelderland. "Ik denk aan mijn vriendin. Die heeft heel erge borstkanker gehad. Die is daar gelukkig van hersteld, maar ik denk ook aan een goede vriend van mij, die aan kanker is overleden. Ook aan mensen in mijn familie en mijn omgeving. Dat maakt het emotioneel." Vanmorgen stonden ook duizenden toeschouwers klaar om de deelnemers aan te moedigen:

Olivier (12) en zijn zusje Juliette (10) uit Loosdrecht doen mee met en voor hun moeder. "Toen mama ziek werd, zei ik meteen ik wil iets doen", vertelt Olivier aan NH Nieuws. Hij sloot zich 100 uur op in de tuin om geld op te halen. Zijn zusje van toen nog 9 wandelde een halve marathon. "Daarmee hebben we samen al heel veel geld opgehaald", zegt Juliette.