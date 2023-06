Verpleger die wordt verdacht van doden patiënten komt vrij

De voormalige verpleegkundige van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen die wordt verdacht van mogelijk een twintigtal sterfgevallen komt vrij. De raadkamer van de rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de verdenking tegen hem op dit moment niet sterk genoeg is om hem langer vast te houden. Het onderzoek gaat wel door.

De man van 31, die sinds half april vastzit, had volgens het OM verteld dat hij patiënten had omgebracht. Begin mei besloot de rechter dat de verdachte ten minste 30 dagen langer vast moest blijven zitten.

Inmiddels heeft de politie getuigen gehoord, onder wie collega-verpleegkundigen en betrokken artsen en daaruit zijn volgens de raadkamer geen "concrete gevallen" gekomen waarvan gezegd kan worden dat de verdachte betrokken was.

Longverpleegkundige

De man werkte tijdens de coronapandemie als longverpleegkundige in Assen. Volgens justitie voerde hij, zonder overleg met een arts, medische behandelingen uit bij patiënten die in zijn ogen terminaal waren en ernstig leden. Hij had zijn verhaal gedaan bij hulpverleners van de GGZ Drenthe. Die besloten gezien de ernst van de beweringen hun geheimhoudingsplicht te doorbreken en een melding te doen bij het ziekenhuis.

De man werkte toen al niet meer in het ziekenhuis in Assen. Na de melding is hij officieel op non-actief gesteld.

Het Wilhelmina Ziekenhuis benadrukt in een reactie dat de man verdachte blijft en dat het onderzoek doorgaat. "Vooral voor de nabestaanden is dit een heel heftig bericht. De onzekerheid wordt hier niet door verminderd. We hebben nog steeds geen antwoorden op de vraag wat er nu precies is gebeurd", zegt een woordvoerder.

Mogelijk in beroep

Het Openbaar Ministerie laat weten dat het overweegt in beroep te gaan tegen de vrijlating. "De komende tijd zullen nog meer verklaringen worden opgenomen van mogelijke getuigen. Ook is het onderzoek van de deskundigen naar de medische dossiers nog niet afgerond. De verwachting is dat daarover eind juni een eerste voorlopige inschatting kan worden gemaakt."