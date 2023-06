Advocaat Inez Weski vrijgelaten: geen reden meer om vast te houden, zegt rechter

Inez Weski, die voorheen de advocaat was van Ridouan Taghi, komt vrij. De raadkamer oordeelt dat er geen grond meer is om haar nog langer vast te houden en heft haar voorlopige hechtenis op. Ze blijft nog wel verdachte in de zaak.

Weski zat sinds 21 april vast. Het OM verdenkt haar van deelname aan een criminele organisatie die gericht is op internationale drugshandel en witwassen. Als gevolg van die zaak heeft de deken van de Rotterdamse Orde van Advocaten haar ook geschorst als advocaat, omdat de deken vindt dat ze haar taken niet kan uitvoeren.

De advocaten van Weski laten weten dat ze geen verklaring heeft afgelegd bij de behandeling van haar zaak, omdat ze een geheimhoudingsplicht heeft. Ze zal ook geen verklaring afleggen om die reden. "De impact van alles wat er is gebeurd sinds 21 april 2023 is groot. Wij vragen iedereen met klem haar privacy te respecteren", schrijven de advocaten. Op verdere vragen willen ze ook niet reageren.

Vertraging Marengo-proces

De 68-jarige Weski wordt ervan verdacht dat ze informatie van Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught met zijn contacten in de buitenwereld heeft gedeeld, wat zou betekenen dat ze haar positie als advocaat heeft misbruikt. Ze is niet de eerste advocaat van Taghi die is aangehouden: begin dit jaar werd de oud-advocaat en neef van Taghi, Youssef T. 5,5 jaar cel opgelegd vanwege het doorspelen van berichten.

Sinds de raadsvrouw vastzit en is geschorst als advocaat, zit Taghi in het Marengo-proces zonder verdediging. Hij is op zoek naar een andere advocaat, maar voert vooralsnog zijn eigen verdediging. Daarover volgt nog een gesprek met hem en de rechtbank, op 19 juni.

Weski's zoon Guy, die ook advocaat is en verdachten bijstaat in het Marengo-proces, zei eerder dat hij verwacht dat het liquidatieproces grote vertraging oploopt, omdat degene die zijn moeder moet opvolgen zich eerst uitgebreid moet inlezen. De geplande uitspraak in de zaak op 20 oktober noemt hij "op voorhand al een illusie".