Ajax gaat volgend seizoen niet verder met Heitinga als hoofdcoach

Ajax gaat niet verder met John Heitinga als hoofdcoach. De 39-jarige Heitinga werd eind januari tot het einde van het seizoen aangesteld als trainer bij het eerste elftal, na het ontslag van Alfred Schreuder. Of hij volgend seizoen nog als assistent op de bank zal zitten bij de Amsterdammers, hangt af van de nieuwe trainer die Ajax gaat aanstellen.

Heitinga moest na het ontslag van Schreuder voor betere resultaten zorgen bij het kwakkelende Ajax en aanvankelijk lukte dat aardig. Na zeven wedstrijden zonder zege onder Schreuder wist Ajax de eerste zeven eredivisiewedstrijden onder Heitinga te winnen.

Tussendoor ging het echter wel mis in de Europa League: Ajax werd in de tussenronde roemloos uitgeschakeld door Union Berlin. In de eredivisie ging het vanaf half maart ook steeds minder: na een 2-3 thuisnederlaag tegen Feyenoord en een 0-0 gelijkspel bij Go Ahead Eagles raakte de landstitel uit zicht.

De finale van de KNVB-beker tegen PSV ging eveneens verloren en in de eredivisie eindigde Ajax als derde, waardoor de Amsterdammers volgend seizoen geen Champions League zullen spelen.

'Op persoonlijk vlak een zware beslissing'

Directeur voetbalzaken Sven Mislintat op de website van Ajax: "Vanmiddag heb ik het John meegedeeld. Op persoonlijk vlak was het een zware beslissing en niet makkelijk om het hem te vertellen. John is op een lastig moment ingestapt om de club te helpen en dat heeft hij met volle overtuiging gedaan. We zijn hem daar zeer erkentelijk voor."

"Het was een moeilijke periode", vervolgt Mislinsat. "John heeft de afgelopen maanden veel geleerd en wij willen graag een rol spelen bij zijn verdere ontwikkeling en hem aan de club verbonden houden. Maar ik heb de conclusie getrokken dat Ajax nu een meer ervaren trainer voor de groep moet hebben. Voor de fase waarin we zitten en om Ajax beter te laten presteren dan het afgelopen seizoen, is dat van groot belang."

Zo verliepen de maanden met Heitinga aan het roer bij Ajax: