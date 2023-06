Hassan gaat na Londen nieuwe uitdaging aan op FBK Games: 'Anders in vorm dan normaal'

Haar eerste kennismaking op de klassieke afstand van 42.195 meter, vijf weken geleden in Londen, was er een voor de eeuwigheid. "Het meest uitzonderlijke marathondebuut sinds Pheidippides in het jaar 490 voor Christus naar Athene rende", noemde de Britse krant The Guardian het optreden van Sifan Hasan zelfs met enig gevoel voor overdrijving. Of er leven is na die winnende tijd van 2.18.34? Jazeker wel, zegt Hassan donderdag in een hotel ergens langs snelweg A1. Ze is zojuist op Schiphol geland na een vlucht vanuit thuisbasis Salt Lake City en maakt in Amersfoort een korte tussenstop alvorens ze op weg gaat richting eindbestemming Hengelo. Daar loopt ze zaterdagavond een 10.000 meter om daags daarop tijdens de FBK Games te starten op de 1.500 meter.

En dat zal niet meevallen, zegt de 30-jarige atlete daar zelf over tegen een groep journalisten. Het is niet zozeer de niet-alledaagse combinatie van afstanden binnen een tijdsbestek van 24 uur die het haar moeilijk maakt, legt ze uit. Het is vooral de overgang van de weg naar de baan die als complicerende factor geldt. "Mentaal enorm zwaar", noemt ze de switch van asfalt naar tartan. Totaal ander persoon Met een mengeling van verbazing en lichte gêne keek ze de beelden terug van haar opmerkelijke optreden in Londen. "Het was alsof ik een totaal ander persoon zag lopen. Op de marathon moet je maar één ding denken: rustig, rustig, rustig. Het is vreemd om dan ineens weer tempo's op de baan te lopen." Het valt haar, laat ze het zo zeggen, nog niet erg mee. Het gaat van de zogeheten marathon shuffle, waarin de voeten in de zwaaifase minder omhoog gaan dan gebruikelijk, weer terug naar de baantred. "Op het tartan voel je iedere stap die je maakt."

Het is er heel erg mooi. Alleen is de omgeving eigenlijk niet geschikt om te trainen. Hassan over haar woonplaats vlakbij Salt Lake City

Laat ze het zo zeggen. "Ik ben in vorm. Maar: totaal anders in vorm. De basis is goed, de snelheid wat minder." Hassan vroeg in de Verenigde Staten aan andere atleten die van de marathon kwamen hoelang het nou eigenlijk duurt voor ze zich weer thuis voelden op de baan. "Ik kreeg te horen dat ik op twee maanden moest rekenen. Maar de meeste mensen keren nooit meer terug en blijven de marathon trouw." Zover wil Hassan het niet laten komen. Dus meldde ze zich bij de organisatie van de FBK Games met de vraag of ze daar wellicht kon lopen. Met graagte werd het programma daarop aangepast. Eerst werd, zaterdagavond, op stel en sprong een 10.000 meter georganiseerd. Daarna werd de geplande 5.000 meter van zondag vervangen door de 1.500 meter, omdat Hassan aangaf die afstand graag met het langste baannummer te willen combineren. Bekijk hier de samenvatting van Hassans sensationele winst op de marathon van Londen:

De tweevoudig olympisch kampioene op de baan loopt in de prestigieuze marathon van Londen naar de winst in een tijd van 2.18.33: een Nederlands record. - NOS

Hoe haar dat zal vergaan? Hassan durfde geen voorspelling te doen, te meer daar ze al twee jaar geen 1.500 meter liep. Ze startte op 8 september 2021 in Zürich voor het laatst op die afstand. "Het is vooral een trainingsprikkel", legde ze uit. "Een wedstrijd is nu eenmaal een wedstrijd, daarin ga je altijd dieper. In de aanloop naar Londen heb ik vooral veel op duurvermogen getraind. Dat gaat ten koste van de pure snelheid. Ik kom nog die laatste procenten tekort. Daar hoop ik in Hengelo aan te werken." Hassan loopt bovendien graag in Nederland. In de bergen van het mondaine skioord Park City, op een uurtje rijden van downtown Salt Lake City, is de omgeving schitterend, begrijp haar goed. De lucht is er ijl en droog en de zon schijnt in de zomermaanden onophoudelijk. Lachend: "Het is er heel erg mooi. Alleen is de omgeving eigenlijk niet geschikt om te trainen."

Direct weer terug naar Amerika Ze heeft naar eigen zeggen alleen geen keuze. "Ik hou er niet van om duurwerk te doen bij een temperatuur van 35 graden Celsius. Tegelijkertijd moet ik daar wel trainen als ik beter wil worden. De combinatie van hoogte en warmte maakt me zó veel beter. Al loop ik het liefst gewoon door de bossen rond Nijmegen." Dus keert ze, na de FBK Games, meteen weer terug naar Utah. Wedstrijden van de lucratieve Diamond League passen niet in haar agenda, zegt ze. De reeks passen, vanwege het uitstapje naar de marathon, nu eenmaal niet in de jaarplanning. "Het is best aantrekkelijk om wedstrijden van de Diamond League te lopen. De wereldkampioenschappen zijn alleen groter. Die ga ik niet opgeven voor andere wedstrijden."

