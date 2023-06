Ondernemingskamer neemt Sanderink ook Strukton en Oranjewoud af

De omstreden ondernemer Gerard Sanderink mag niet terugkeren bij zijn bouwbedrijf Strukton en ingenieursbureau Oranjewoud. Ook worden zijn aandelen bij een aparte beheerder ondergebracht, heeft de Ondernemingskamer bepaald.

De rechter ziet "gegronde redenen" om te twijfelen aan "een juist beleid en een juiste gang van zaken" bij Strukton en Oranjewoud. Zo zouden de banken geen zaken meer willen doen met Strukton als Sanderink zou terugkeren.

Ook door de crisis bij beide bedrijven besloot de Ondernemingskamer dat Sanderink voor langere tijd buiten de deur mag worden gehouden.

Val compleet

Hiermee is de val van de ooit zo succesvolle Sanderink compleet. In november stuurde een rechter hem al weg als topman van zijn ict-bedrijf Centric. Ook toen werden zijn aandelen onder toezicht van een aparte beheerder gesteld.

Centric heeft grote publieke instellingen en overheidsdiensten als klant. Onder meer het beheer van het datacentrum en de automatisering van De Nederlandsche Bank worden momenteel door Centric gedaan.

Uitspattingen

Eind april maakte de raad van commissarissen van Strukton en Oranjewoud bekend dat zij Sanderink definitief weg willen hebben. Hij was een maand eerder al geschorst. De uitspattingen van Sanderink zouden "de reputatie van de ondernemingen beschadigen", stelden ze in een persbericht.

Sanderink kwam de afgelopen jaren meerdere keren in opspraak door juridische procedures tegen zijn ex Brigitte van Egten. Inmiddels is hij getrouwd met Rian van Rijbroek, die bekendstaat als nep-it-deskundige en die veel invloed op Sanderink zou hebben.