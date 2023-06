Meer kritiek op controles bij demonstraties: 'de politie moet faciliteren'

"Ik schrok van dit rapport", zegt Jon Schilder, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam, maar hij prijst het Amnesty-rapport over ID-controles bij demonstraties ook. En ook hij trekt een harde conclusie: "De wet op de identificatieplicht schiet zijn doel voorbij. De overheid moet terug naar de tekentafel." Volgens Amnesty International houdt de politie in Nederland demonstranten ongeoorloofd in de gaten. Vreedzame demonstranten worden onrechtmatig gecontroleerd op hun identiteitsbewijs, schrijft de organisatie. De politie ontkent tegenover Amnesty dat de werkwijze onrechtmatig is. Er wordt niets met de gegevens gedaan, tenzij een agent gericht zoekt, zegt de politie. Hoogleraar Schilder vindt het wel onrechtmatig en noemt het vooral kwalijk dat de politie demonstranten systematisch controleert. "Het rapport laat zien dat er wantrouwen is, terwijl de politie een demonstratie hoort te faciliteren en niet op deze systematische manier om gegevens hoort te vragen. Het mag niet, er is geen juridische basis voor." De wet op de identificatieplicht is een mislukking, vindt Schilder na het lezen van het Amnesty-rapport. "De Tweede Kamer moet een debat aanvragen. Het is nodig om in de wet nauwkeuriger te formuleren wanneer om een ID mag worden gevraagd, want dat doet de politie nu niet goed." Afschrikwekkende werking "Als ik zie dat ze ID's controleren, loop ik even om." Marcel Rozenboom (58) is ondernemer en begon drie jaar geleden met demonstreren. "Vanwege de rare coronamaatregelen, ik wilde mijn stem laten horen." Rozenboom liep in meer dan vijftig demonstraties mee en fotografeert dan ook. Hij was niet alleen bij coronademonstraties, maar ook bij klimaatacties, woonprotesten en antiracisme-demonstraties.

Ik wil vrij mijn stem kunnen laten horen. In vrijheid vreedzaam demonstreren is een groot goed. Marcel Rozenboom, protest-fotograaf

Het vragen om een ID gebeurt volgens protest-fotograaf Rozenboom vaak terwijl er niets aan de hand is qua ordeverstoring. "Voordat een demonstratie goed en wel begonnen is, controleren ze al. Bij het laatste klimaatprotest in Den Haag werden vooraf kleine groepjes mensen ingesloten en noteerden agenten hun gegevens. Nergens voor nodig." Rozenboom denkt dat het afschrikwekkend werkt. "Laatst zag ik hoe een jongen bij een woonprotest zijn ID moest laten zien en daar helemaal nerveus van werd. Waarom vraagt de politie hem dat? Die jongen had duidelijk geen kwaad in zin. Ik wil vrij mijn stem kunnen laten horen. Als ze je identificatie vragen en gegevens noteren, kan dat niet. Dan weet je nooit wanneer ze het tegen je gebruiken. Terwijl in vrijheid vreedzaam demonstreren een groot goed is."

ID-controle heeft een chilling effect zoals Amnesty het noemt: je wordt huiveriger om te demonstreren. Twee grondrechten worden aangetast: het recht van betoging en het recht op privacy. Jon Schilder, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de VU