Coach Galtier bevestigt vertrek Messi bij Paris Saint-Germain

Lionel Messi gaat weg bij Paris Saint-Germain. De Argentijnse aanvaller speelt komende zaterdagtegen Clermont zijn laatste wedstrijd voor de kampioen van Frankrijk, zo heeft zijn coach Christophe Galtier vandaag tijdens een persconferentie bevestigd.

Het vertrek van Messi hing in de lucht. Er wordt al langer volop gespeculeerd over de voetbaltoekomst van de Argentijnse wereldkampioen. Trainer Xavi van Barcelona wil Messi graag terughalen, maar het Franse persbureau AFP wist eerder te melden dat de Argentijnse stervoetballer al rond is met een club in Saudi-Arabië, waar hij toeristisch ambassadeur voor is. Hij zou daar rond de 360 miljoen euro per jaar gaan verdienen.

"Ik heb de eer gehad om de beste speler in de geschiedenis te mogen coachen", sprak Galtier. "Dit wordt zijn laatste wedstrijd in het Parc de Princes. Ik hoop dat hij een warm afscheid krijgt."