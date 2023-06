Kamer kwaad over niet naleven voorwaarden miljardensteun KLM

De Tweede Kamer heeft er geen goed woord voor over dat KLM zich niet lijkt te hebben gehouden aan de voorwaarden die waren verbonden aan het corona-steunpakket. Gisteren werd duidelijk dat de staatsagent (de toezichthouder) allerlei gebreken constateert.

Volgens zijn rapport heeft de luchtvaartmaatschappij te weinig aan kostenbesparing gedaan, zijn piloten te ruim betaald, heeft personeel ten onrechte een winstdeling gekregen en blijft KLM belastingontwijking door vliegend personeel faciliteren.

De KLM zelf vindt de kritiek van de staatsagent onterecht.

'Het is net als met koffers'

In een debat gebruikten Kamerleden harde woorden. Woordvoerder Eelco Heinen van regeringspartij VVD zei dat de KLM met belastinggeld net zo om lijkt te gaan als met koffers. "Je geeft het in goed vertrouwen af, maar je moet maar zien hoe je het terugkrijgt. Dit kan natuurlijk niet."

Kamerlid Pieter Grinwis van coalitiepartner ChristenUnie sprak over "brokkenpiloten en morele laagvliegers" en woordvoerder Henk Nijboer van oppositiepartij PvdA zei dat de KLM volledig "losgevlogen lijkt van de werkelijkheid". Ook andere partijen zijn zeer kritisch. SP-Kamerlid Mahir Alkaya, die altijd al tegen deze manier van steunverlening was, vindt dat KLM moet worden genationaliseerd. "Nu is het naleven van de voorwaarden niet afdwingbaar."

De Kamerleden benadrukten dat het schenden van de voorwaarden slecht is voor het draagvlak en dat je je moet afvragen wat voor gevolgen dit zal hebben voor steunmaatregelen bij een eventuele volgende pandemie.

'Beter verwacht'

Minister Sigrid Kaag zei dat het kabinet in grote lijnen de constateringen van de staatsagent onderschrijft. Ze vindt de houding van KLM teleurstellend. Volgens haar "hadden we beter mogen verwachten". De minister voegde eraan toe dat het bedrijf het met zijn houding en communicatie over de niet naleving zijn eigen positie niet makkelijker heeft gemaakt. "En dan druk ik me nog diplomatiek uit."

Het kabinet bekijkt of vervolgstappen wenselijk en juridisch haalbaar zijn. Kaag heeft daarvoor een extern juridisch adviseur in de arm genomen en zal ook de landsadvocaat raadplegen. Voor het zomerreces hoopt ze met een conclusie te komen, "al vergt een goede analyse wel tijd".

VVD'er Heinen vatte het debat samen met: "De Kamer vindt dit niet kunnen, het kabinet vindt dit niet kunnen en het laatste woord is hier nog niet over gezegd."