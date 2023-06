Reddingsactie Mount Everest: sherpa tilt onderkoelde man uit zone des doods

Een Maleisische klimmer is op de Mount Everest gered door een Nepalese sherpa, die hem vanaf de berg naar beneden bracht. De Maleisiër in nood bevond zich in de zogenoemde zone des doods.

De sherpa kwam de Maleisische klimmer tegen op de berg toen hij een Chinese klant naar de top begeleidde. De Maleisiër klampte zich vast aan een touw en rilde van de extreme kou. In het gebied kan de temperatuur dalen tot minus 30 graden Celsius.

De Nepalees wist zijn Chinese klant te overtuigen om niet meer verder te klimmen, maar de onderkoelde man te helpen. "Als we hem daar zo hadden achtergelaten, had hij dood kunnen gaan. Eén leven redden is belangrijker dan bidden in het klooster", zegt de boeddhistische sherpa tegen persbureau Reuters.

De sherpa tilde de man in nood in zes uur tijd zo'n 600 meter naar beneden. Hier voegde zich een andere sherpa bij de reddingsactie.