Gestopte Deurloo keert terug als turner en richt zich op de Spelen in Parijs

Bart Deurloo maakt zijn comeback als turner. De 32-jarige meerkamper zette vorig jaar een punt achter zijn carrière om zich verder te ontwikkelen als coach. Op dat besluit is hij nu teruggekomen. Deurloo gaat zich voorbereiden op de WK, die komend najaar in Antwerpen worden gehouden.

"In gesprekken met technisch directeur Jeroen van Leeuwen kwam ik erachter dat ik wellicht toch te vroeg gestopt ben", aldus de vijfvoudig nationaal kampioen. "Ik miste de fysieke en mentale uitdaging. Jeroen heeft mij meerdere keren uitgedaagd om hierin een eigen keuze te maken."

Tot en met de NK, die eind juni zijn, zal Deurloo zijn eigen trainingen nog combineren met zijn activiteiten als coach in Rotterdam. Daarna gaat hij vol in voorbereiding op de WK, die gelden als olympisch kwalificatiemoment. "Ik kijk ernaar uit om samen met de andere jongens alles te geven richting de WK. Ik wil er alles aan doen om met het team naar de Spelen in Parijs te gaan", zegt Deurloo.

Opgetogen

Bondscoach Dirk van Meldert toont zich in de podcast Turnpunt opgetogen over de rentree van de routinier, die hij goed kan gebruiken op het mondiale titeltoernooi in Antwerpen. "Een goede, fitte Bart Deurloo maakt onze kans op de vereiste klassering in de top-12 groter."

Hoewel Deurloo sinds de Spelen van Tokio, waar hij in de rekstokfinale ten val kwam, geen wedstrijd meer turnde, maakt Van Meldert zich geen zorgen over diens niveau. "Bart is een natuurturner. Er zijn nog wel een paar vraagtekens qua belasting. Hij heeft een meniscusoperatie gehad, maar zijn knie voelt veel beter aan dan vóór de Spelen. Inmiddels doet hij ook weer vloer en sprong. Hij heeft vertrouwen in de afsprongen en is weer aan het opbouwen."