Brandbrief NS-personeel na steekpartij: 'Ik dacht dat het met me gebeurd was'

Steekpartijen, agressie en dreigementen, hoofdconducteur Mario Drent maakte het de afgelopen maanden allemaal mee. De onveiligheid in de trein neemt volgens hem toe. Met een brandbrief aan NS-topman Wouter Koolmees laat spoorvakbond VVMC weten dat wat het personeel betreft de maat vol is. Drent, die vanochtend ook een eigen brief overhandigde, hoopt op daadkracht van de NS-directie.

Het meest recente dieptepunt was een steekpartij afgelopen weekend tussen een groep Eritreeërs en Algerijnen. Drent moest ingrijpen om de boel niet verder uit de hand te laten lopen, vertelt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

"We reden van Arnhem naar Ede-Wageningen toen we een hoop gestommel hoorden op het balkon. Daar zag ik twee jongemannen, eentje helemaal bebloed. Zijn hand was helemaal opengesneden tot op het bot. De andere man was gestoken in zijn zij. En hij was helemaal aan het flippen, hij draaide helemaal door. En ik dacht echt: nou is het gebeurd, want ik wist niet waar het steekwapen was."

Drent was bang voor zichzelf, maar ook voor zijn collega die achter hem stond. "Ik heb haar direct weggestuurd. Daarna heb ik ze gelukkig een beetje in bedwang kunnen houden, maar de man die in zijn hand was gestoken, rende naar voren toe. Toen heb ik de machinist gewaarschuwd."

Plas bloed

Intussen werd de conducteur overvallen door twee andere mannen, waardoor hij in een plas bloed viel. Ook die mannen renden vervolgens naar voren in de trein, waar opnieuw een gevaarlijke situatie ontstond. "Gelukkig kwamen we aan op Ede-Wageningen waar de politie met acht agenten klaarstond om te helpen. De mannen werden direct in de boeien geslagen."

Wat het extra bedreigend maakte, is dat het incident in een rijdende trein plaatsvond, benadrukt de hoofdconducteur. "Dat maakt het heel moeilijk. Ik heb ook tegen de politie gezegd: als jullie melding krijgen van een steekpartij komen jullie met acht of twaalf man, maar wij staan op dat moment helemaal alleen."

"Je probeert alles zo goed mogelijk in banen te leiden, wat verschrikkelijk moeilijk is omdat je zelf natuurlijk ook bang bent. Ik dacht: het mag niet zo zijn dat ik straks ook nog neergestoken word."