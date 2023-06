Oranje-volleybalsters kunnen Brazilië niet in de problemen brengen

De Nederlandse volleybalsters hebben ook hun tweede wedstrijd in de Nations League verloren. Grootmacht Brazilië was met 25-23, 25-23, 25-21 te sterk voor de ploeg van bondscoach Felix Koslowski, die in het Japanse Nagoya niet kan beschikken over ervaren krachten als Anne Buijs, Celeste Plak en Myrthe Schoot.

De negentien voorgaande ontmoetingen leverden slechts twee zeges op tegen Brazilië. Ook dit jonge Oranje, dat eerder deze week al niet opgewassen bleek te zijn tegen Duitsland (1-3), kon niet voor een verrassing zorgen.

Kanonskogels

Het onbevangen spelende Nederland kende een prima start en kwam met 8-5 voor. De Zuid-Amerikaanse opponent, die vorig jaar verliezend finalist was bij het WK in Nederland, verhoogde vervolgens het tempo, waardoor de Oranje-defensie geen antwoord meer had op de kanonskogels van Ana Christina en Julia.

De nog net 19-jarige Elles Dambrink (twintig punten), 20-jarige Jolien Knollema (tien) en 21-jarige Nova Marring (negen) bleven aan Oranje-zijde voor productie zorgen, maar ondanks goed tegenspel zat zelfs een set er niet in.

Olympisch traject

De Nations League is voor de volleybalsters een belangrijk toernooi op weg naar de Olympische Spelen, omdat de nationale ploegen bij het jaarlijkse landentoernooi punten kunnen verdienen voor de wereldranglijst.