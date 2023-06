Vanavond op tv: Een nieuw pensioenstelsel • Is de spreidingswet uitvoerbaar?

Hoe werkt het nieuwe pensioenstelsel?

De nieuwe pensioenwet is een feit. Over een paar jaar krijgen alle werkenden die via hun werkgever voor hun pensioen sparen of gespaard hebben een nieuwe regeling. Ook voor zzp'ers die voor een pensioen sparen, gaat er wat veranderen. De grootste verandering is dat er in plaats van één grote pot met geld allemaal kleine, individuele potjes komen. Wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen? Minister Carola Schouten (Pensioenen) is te gast.