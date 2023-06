VDL Nedcar kondigt massaontslag aan: helft personeel eruit

Bijna de helft van het personeel bij VDL Nedcar in Born is per 1 november dit jaar zijn baan kwijt. De autofabrikant heeft nu nog bijna 4000 mensen in dienst, daar blijven er zo'n 2100 van over. Er zijn nu nog twee ploegendiensten per dag, met dit massaontslag gaat dat eind dit jaar naar een.

Dat er ontslagen zouden vallen bij VDL is niet onverwacht, het gaat al langere tijd niet goed met de fabrikant. VDL maakt nu nog auto's voor BMW, maar dat contract loopt volgend jaar maart af. Een nieuwe afnemer is nog niet gevonden en daardoor zou een groot deel van de werknemers sowieso zijn baan verliezen.

Er worden duizend vaste medewerkers geraakt door de ontslagronde. Daarnaast wordt afscheid genomen van alle uitzendkrachten, dat zijn er ruim 800. VDL sluit niet uit dat er nog meer ontslagen vallen volgend jaar. Het bedrijf streeft nog wel "om nieuwe projecten binnen te halen".

Stakingen

De werknemers van de automaker legden in mei meerdere keren het werk neer, zowel uit eigen beweging als met steun van de vakbonden. Er heerst ontevredenheid over het sociale plan dat er ligt als er ontslagen vallen. Volgens FNV en CNV is de vergoeding die werknemers nu krijgen niet genoeg, en de bonden eisen een verdubbeling. Tot nu toe is er bij gesprekken tussen VDL en de vakbonden daar nog geen akkoord over gekomen.

VDL-directeur John van Soerland zegt dat door de "turbulente omstandigheden op de automarkt" het te kort is gebleken om al het personeel aan het werk te houden. "Wij balen daarvan en naar onze medewerkers die hun baan gaan verliezen spijt ons dat."

Het voorstel van de directie van VDL ligt nu bij de ondernemingsraad. Die moet daar een advies over uitbrengen.