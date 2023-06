'The Joker' trekt nu een lange neus naar iedereen die hem ooit gepest heeft

Butler heeft een bijzonder levensverhaal. Zijn vader liet het gezin in de steek, zijn moeder zette Butler op zijn dertiende letterlijk op straat, maar die turbulente jeugd, waarin hij bij vrienden en pleeggezinnen woonde, heeft hem er niet van weerhouden om uit te groeien tot een NBA-ster.

Ondanks alles, zegt Butler nog steeds een goed contact met zijn ouders te hebben: "Ik neem hen niets kwalijk, we houden van elkaar, dat verandert niet." Net zoals de 33-jarige forward van zijn teamgenoten houdt.

Een vechtmachine met rolspelers

Naast Butler en center Bam Adebayo bestaat Miami vooral uit een verzameling underdogs, waarvan er vier in eerste instantie niet eens goed genoeg waren voor de NBA. Van Gabe Vincent, Caleb Martin, Max Strus en Duncan Robinson had u vast nog nooit gehoord.

Geen schande, veel Amerikanen ook niet. Het kwartet speelde zich via de G-League, de opleidingscompetitie van de NBA, naar de hoofdmacht van de Heat, die is uitgegroeid tot een vechtmachine die achtereenvolgens Milwaukee, New York en Boston, allemaal hoger geplaatste teams, heeft uitgeschakeld.

In basketbalkringen worden spelers als Vincent, Martin, Strus en Robinson beschouwd als 'rol players', spelers die in een bescheiden hoeveelheid speelminuten een specifieke taak uitvoeren. Butler weigert hen zo te noemen, maar heeft het consequent over 'teamgenoten'. "Omdat je rol elke dag weer anders kan zijn."

Wat hun rol in de NBA-finale ook mag worden, ze zullen samen een manier moeten vinden om Denver te verslaan. Wie weet krijgen ze nog hulp van Tyler Herro, die aan het begin van de play-offs zijn hand brak. Kan nooit kwaad, 'een held' erbij.