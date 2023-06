Bewoners azc Dronten kunnen goedkope fiets kopen om diefstallen te voorkomen

Bewoners van het asielzoekerscentrum in Dronten kunnen binnenkort een goedkope fiets aanschaffen. Ook komt er een werkplaats voor fietsonderhoud ter beschikking. De gemeente heeft daar 80.000 euro voor uitgetrokken, met als doel het aantal fietsendiefstallen in de omgeving terug te dringen.

Volgens het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kwamen er klachten binnen over fietsendiefstallen in Dronten en Kampen. De gestolen tweewielers werden later teruggevonden in het azc.

"Fietsen werden voor weinig verkocht aan bewoners die onwetend waren", verklaart een COA-woordvoerder tegen Omroep Flevoland. De woordvoerder verduidelijkt dat de asielzoekers de fietsen niet zelf stalen.

Weesfietsen

De politie gaat een deel van de 150 fietsen leveren. Het gaat om exemplaren die ooit in beslag zijn genomen en waarvoor niemand zich heeft gemeld. Het COA zoekt nog naar het overige deel. "De fietsen knappen we op en stellen we voor schappelijke prijs beschikbaar, tussen de 20 en 50 euro." Ook komt er een bewaakte fietsenstalling op het azc-terrein.

Het is de bedoeling dat bewoners van het azc zelf de werkplaats voor onderhoud gaan runnen. In het asielzoekerscentrum in Dronten wonen zo'n duizend vluchtelingen. Veel van hen hebben al een fiets, zegt het COA. "Maar er komen ook weer nieuwe mensen in het azc wonen. Je kan met 150 fietsen al een flinke slag slaan."