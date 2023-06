Tennisfederatie onderneemt geen verdere actie na politieke uitspraken Djokovic

Novak Djokovic krijgt geen straf van de internationale tennisfederatie naar aanleiding van zijn politieke uitspraken tijdens Roland Garros. De Serviër benutte de aandacht die hij als toptennisser op zich gericht had om ook zijn mening even te geven over de ongeregeldheden in Kosovo.

"Onze mensen zijn uit de gemeenten verdreven. Dit is het minste wat ik kon doen. Als publieke figuur voel ik me verplicht om steun te betuigen aan ons volk en heel Servië", zei Djokovic over zijn veelbesproken actie. Volgens de Kosovaren maakt de tennisser zich schuldig aan het verspreiden van Servische nationalistische propaganda.