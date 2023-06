'Aanklagers bezitten belastende opname van Trump over geheime documenten'

Amerikaanse aanklagers hebben volgens CNN belastende audio-opnames van Donald Trump in handen over geheime documenten. Hij erkent daarin dat het stuk dat hij in handen heeft niet officieel was vrijgegeven.

Volgens de Amerikaanse nieuwszender zijn de opnames gemaakt nadat Trump zijn ambt had verlaten. CNN heeft de opname niet zelf gehoord, bronnen hebben de inhoud ervan beschreven. De oud-president zou zeggen dat hij de informatie uit het document wil delen, maar dat hij zich bewust is van de beperkte mogelijkheden die hij als president had om documenten vrij te geven.

In augustus vorig jaar werden er tienduizenden documenten in beslag genomen tijdens een inval op Trumps landgoed Mar-a-Lago. Bij die stukken zaten ook dossiers die als topgeheim of zelfs als staatsgeheim waren geclassificeerd. Daarmee heeft hij mogelijk de Amerikaanse Spionagewet overtreden.

'Eraan denken, is vrijgeven'

Eerder verklaarde Trump in een interview met Fox News dat hij als president met een mondelinge verklaring de classificatie van documenten kan aanpassen. "Zelfs door er alleen maar aan te denken", betoogde Trump. "Oftewel, toen ik het Witte Huis verliet, waren ze niet geheim meer." De nieuwe opname is in tegenspraak met die verdediging.

De opname waarop Trump zou toegeven dat hij wist dat hij documenten in bezit had die niet waren vrijgegeven zou in 2021 zijn gemaakt op zijn golfclub Bedminster in New Jersey. Daar sprak de voormalig president met mensen die zijn voormalig stafchef Mark Meadows hielpen bij het schrijven van diens autobiografie.

Gedurende een paar minuten bespreekt Trump hoe hij niet meer de presidentiële macht heeft om documenten vrij te geven. Hij suggereert dat hij dat wel had moeten doen toen hij nog in het Witte Huis zat. Het document zou over het Iraanse kernwapenprogramma zijn gegaan. Dat is zo geheim dat slechts een handjevol mensen binnen de Amerikaanse overheid op de hoogte is van de inhoud.

Conclusie nadert

Trump zegt dat het nieuws over de opname naar buiten is gebracht om zijn presidentiële campagne te dwarsbomen. Een advocaat van Meadows wilde niet reageren op het nieuws.

De aanklagers in het strafrechtelijk onderzoek naar de president hebben de afgelopen maanden getuigen gehoord rondom de opnames. Speciaal aanklager Jack Smith nadert de eindfase van het onderzoek waarin hij al dan niet aanbeveelt Trump strafrechtelijk te vervolgen voor de omgang met de geheime documenten.