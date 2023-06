Twente, Sparta, Utrecht of Heerenveen, wie gaat de Conference League in?

Vier clubs. FC Twente, Sparta Rotterdam, FC Utrecht en sc Heerenveen. Eén Europees ticket. De play-offs om een plek in de voorronde van de Conference League beginnen vanavond. Om 18.45 uur is de wedstrijd Heerenveen-Twente en om 21.00 uur Utrecht-Sparta. Zondag zijn de returns. De twee winnaars gaan naar de finale van volgende week. FC Twente is favoriet na een knappe vijfde plek in de eredivisie, met vijf punten voorsprong op nummer zes Sparta.

De play-offs bij de NOS Beide duels in de play-offs om Europees voetbal zijn donderdag te volgen in een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen op NPO Radio 1. Samenvattingen staan snel na de wedstrijden online en zijn ook om 23.25 uur te zien in de eredivisie-uitzending op NPO 1.

Heerenveen ontving Twente dertig keer eerder en ging tien keer met de winst aan de haal, Twente won twaalf keer. In maart werd het in Enschede 3-3, terwijl Twente met 3-1 voor stond. "Gezien ons voetbal had er in beide wedstrijden meer ingezeten voor ons", blikte Twente-trainer Ron Jans, die na dit seizoen afscheid neemt, terug. "De laatste wedstrijden staan we er goed op. Het vertrouwen is groot, we hebben een behoorlijke fitte selectie en de vorm is goed." Heerenveen verloor sinds 22 april niet meer en Twente bleef na de nederlaag tegen FC Utrecht (op 16 april) ongeslagen. Afgelopen weekend werd er zelfs met 3-1 van Ajax gewonnen. Heerenveen-trainer Kees van Wonderen verwacht een flinke krachtmeting. "Je moet uitgaan van jezelf en hun analyseren. Daar maak je een plan op en daar probeer je in toe te slaan. Ik verwacht een hele open wedstrijd die beide kanten op gaat."

Virgil Misidjan baalt na doelpunt SC Heerenveen - ANP

"Twente is een heel complete ploeg die veel druk op een tegenstander kan zetten. Het oogt fris, fit en energiek. Dat betekent dat wij een ongelofelijk hoog niveau moeten aantikken om ons daar tegen te meten", besloot Van Wonderen. Sparta wil iets verzilveren Sparta heeft dit seizoen al een prestatie van formaat neergezet. Wie voor het seizoen had gezegd dat de club zesde zou worden, was voor gek verklaard. Maar het is de equipe van coach Maurice Steijn gelukt. De oefenmeester kan tegen Utrecht weer rekenen op routinier Bart Vriends (hij kampte sinds april met een blessure). "Het is knap wat we bereikt hebben, maar we willen nu iets verzilveren met dit bijzondere elftal. We zetten pas echt iets unieks neer als we de play-offs winnen", sprak de verdediger.

Bart Vriends viert doelpunt - ProShots