Canada plaatst waarschuwing op elke sigaret: 'Gif in elk trekje'

Canada gaat waarschuwingen plaatsen op individuele sigaretten en andere tabaksproducten. Het is het eerste land ter wereld waar dat gebeurt, maakte de regering bekend op World No Tobacco Day (Werelddag zonder tabak).

Vanaf 1 augustus moeten er op elke sigaret teksten staan als 'rook schaadt kinderen', 'sigaretten veroorzaken impotentie' en 'gif in elk trekje'. Ook moet er een waarschuwingstekst aan de binnenkant van verpakking komen. Volgens de minister van Volksgezondheid wordt het hiermee zo goed als onmogelijk om waarschuwingen over het gevaar van tabak te negeren.

Waarschuwingsteksten op verpakkingen werden in 1989 verplicht in Canada. Tegenwoordig moet driekwart van de verpakking bedrukt worden met een schokkende waarschuwing, zoals de foto van een vrouw die op haar 42ste overleed door longkanker of de close-up van een tong met tumoren.

Gezondheidsexperts zijn blij met de nieuwe maatregelen. Zo denkt de voorzitter van de Canadese Longstichting dat de nieuwe teksten tabak vooral minder aantrekkelijk maken voor kinderen. Jaarlijks sterven zo'n 48.000 Canadezen door de gevolgen van roken.