Wekdienst 1/6: Defensie komt met anti-drone-eenheid • Alpe d'HuZes

Eerst het weer: tijdens de ochtenduren is er veel bewolking. Gedurende de dag breekt de zon in het midden en zuiden steeds vaker door, alleen in het noorden blijft de bewolking hardnekkig. Het wordt 14 tot 16 graden in het noorden en elders 17 tot 21 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Koninklijke Landmacht richt een nieuwe luchtverdedigingseenheid op, tegen drones. De oprichtingsceremonie is vanochtend in Vredepeel. Het is het begin van een reeks veranderingen om de Nederlandse luchtverdediging te versterken.

Er verschijnt een nieuwe uitgave van de Flora Batava, het naslagwerk van planten in Nederland. Het boek is een heruitgave van de 28-delige boekenserie die tussen 1800 en 1934 verscheen. De presentatie van de Flora Batava is om 15.30 uur in de Koninklijke Bibliotheek Den Haag.

En het wordt druk met Nederlanders op de Alpe d'Huez. Zo'n 5000 deelnemers gaan fietsend, hardlopend of wandelend de Franse berg op om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker.

Wat heb je gemist?

Een kwart van de jongvolwassenen in Nederland lijdt aan overgewicht, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij 7 procent is er zelfs sprake van ernstig overgewicht (obesitas).

Het percentage kinderen en jongeren met overgewicht is de afgelopen jaren gestegen. In 2014 had 15 procent van de 2- tot 25-jarigen overgewicht, in 2022 was dat 17 procent. Van de jongvolwassenen, tussen de 18 en 25 jaar, was 21 procent in 2014 te zwaar en in 2022 was dat 25 procent. Het aandeel jongeren met obesitas is sinds 2014 gelijk gebleven.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Veel meer volwassenen bezoeken sinds dit jaar de huisarts voor geheugen- en concentratieproblemen, bleek gisteren uit grootschalig onderzoek van het RIVM en het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel) naar de gevolgen van de coronapandemie.

Ook Karianne heeft last van concentratie- en geheugenproblemen sinds zij corona kreeg: