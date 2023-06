Inflatie loopt opnieuw wat op, ruim 6 procent in mei

De inflatie is voor de tweede maand op rij opnieuw iets opgelopen. In mei waren de prijzen 6,1 procent hoger dan een jaar geleden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In maart was de inflatie nog 4,4 procent. Eten en drinken is de belangrijkste categorie die duurder geworden is. Gemiddeld zijn de prijzen daarvan met 12,8 procent gestegen. De prijsstijgingen nemen wel iets af. De prijsstijgingen van diensten, zoals horeca en pretparken, nemen nog altijd toe. Diensten zijn gemiddeld 6,1 procent duurder dan een jaar geleden.

De inflatie is wel aanzienlijk lager dan een half jaar geleden toen de inflatie nog ruim boven de 10 procent zat. Hoger loon De loonsverhogingen die werkgevers en werknemers afspreken lopen nog altijd op. Uit cijfers van het CBS bleek al dat eerder dit jaar de cao-lonen met 6 procent zijn gestegen. Volgens werkgeversvereniging AWVN zijn de cao-akkoorden die in mei zijn afgesproken opnieuw iets opgelopen. Uit voorlopige cijfers blijkt dat de gemiddelde loonsverhoging die afgelopen maand is afgesproken gemiddeld 7,8 procent was. Dat is de hoogste stijging die de werkgeversorganisatie ooit heeft gemeten. De werkgevers verwachten dat het hoogtepunt van de loonstijgingen is bereikt. Mede door de gedaalde inflatie en de krimp van de economie denken de werkgevers dat er later dit jaar minder hoge loonstijgingen worden afgesproken.