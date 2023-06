Opnieuw explosie bij geldwisselkantoor Suri-Change in Amsterdam

Bij het geldwisselkantoor Suri-Change aan de Bijlmerdreef in Amsterdam is vannacht opnieuw een explosief afgegaan. Daarbij is schade ontstaan aan het pand. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de politie.

Het explosief zou rond 03.45 uur af zijn gegaan. Er werd een politiehelikopter ingezet en het team explosieven verkenning is ter plaatse voor onderzoek.

Bij het pand waren eerder explosies, net als op andere locaties van de keten Suri-Change Money Transfer. Drie kantoren in de hoofdstad werden door burgemeester Halsema afgelopen vrijdag voor zes maanden gesloten. Ook in Rotterdam en Den Haag werden panden gesloten na explosies.

Criminele geldstromen

In het hoofdkantoor van het bedrijf in Rotterdam werden in maart vijf mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het op grote schaal ondergronds bankieren en het witwassen van crimineel geld, vermoedelijk afkomstig uit cocaïnehandel, meldde stadszender AT5.

Criminele geldstromen zouden via het bedrijf lopen. Daarbij zou een van de verdachten gebruik hebben gemaakt van een crimineel financieel netwerk in Nederland, Slowakije en Suriname.