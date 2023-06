Amerikaans Huis van Afgevaardigden achter verhogen schuldenplafond

Een meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met het wetsvoorstel om het schuldenplafond van de federale overheid te verhogen. In het voorstel staat dat de schuldenlast tot 1 januari 2025 boven het eerder vastgestelde plafond van 31,4 biljoen dollar mag uitkomen.

In de Amerikaanse wet is er een maximum gesteld aan het bedrag dat de overheid mag lenen. Als de staatsschuld verder verhoogd moet worden, moet de limiet omhoog. Als het Congres dat niet goedkeurt, dreigt een bankroet voor de Verenigde Staten en zouden ambtenaren geen salaris meer krijgen. Dat zou voor het eerst zijn in de geschiedenis van het land.

Van de parlementariërs stemden 314 voor en 117 tegen, waarmee het wetsvoorstel aan de Senaat kan worden voorgelegd. Die zal er vermoedelijk tegen het einde van de week over stemmen. President Biden heeft de Senaat op het hart gedrukt haast te maken met de goedkeuring, zodat hij zijn handtekening onder de wet kan zetten. Aanstaande maandag is de deadline.