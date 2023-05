That '70s Show-acteur Danny Masterson schuldig bevonden aan verkrachting

Een rechtbankjury in Los Angeles heeft de Amerikaanse acteur Danny Masterson schuldig bevonden aan twee gevallen van verkrachting. Over een derde aanklacht werd de jury het niet eens.

Masterson (47) is bekend als Steve Hyde uit de tv-serie That '70s Show, die tussen 1998 en 2006 te zien was en ook in Nederland is uitgezonden.

De jury, bestaande uit zeven vrouwen en vijf mannen, werd het na zeven dagen van overleg eens over de twee gevallen. Bij de derde aanklacht stemden acht juryleden voor veroordeling en vier tegen.

Scientology

De drie slachtoffers waren lid van de scientology-kerk, Masterson is dat nog steeds. Hij zou zijn positie binnen de kerk jarenlang hebben misbruikt om aan zijn straf te ontkomen.

Volgens de aanklagers heeft Masterson de vrouwen tussen 2001 en 2003 verkracht bij hem thuis in Hollywood, nadat hij ze had gedrogeerd. Masterson zegt zelf dat de vrouwen vrijwillig seks met hem hadden. Hij legde geen verklaring af in de rechtbank.

Eind vorig jaar werd de zaak nietig verklaard omdat juryleden het niet eens konden worden. Daarna openden aanklagers een nieuwe zaak.

Wanneer Masterson zijn straf hoort is nog niet bekendgemaakt. Mogelijk gebeurt dat op 4 augustus, omdat dan een nieuwe zitting is gepland. Masterson kan worden veroordeeld tot dertig jaar celstraf.