Sevilla na penalty's te sterk voor Mourinho's Roma in vervelende Europa League-finale

In een meeslepende maar vaak ook vervelende finale van de Europa League heeft Sevilla na penalty's gewonnen van AS Roma. Met zeven eindzeges in de Europa League (en voorganger UEFA Cup) is de Zuid-Spaanse ploeg recordhouder. Het was bepaald geen wedstrijd waar voetballiefhebbers het jaren later nog eens uitgebreid over zullen hebben. Door de overvloedige blessuretijd telde de wedstrijd liefst 146 minuten, maar doordat het spel voortdurend stillag was er maar 66 minuten zuivere speeltijd. Eerste verloren Europese finale Mourinho Roma-coach José Mourinho verloor voor het eerst een Europese finale. Eerder won de 60-jarige Portugees wel de Champions League met Porto en Inter, de Europa League met Porto en Manchester United (ten koste van Ajax) en vorig jaar de Conference League (ten koste van Feyenoord).

Dybala maakte de 1-0 voor Roma - AFP

Voornamelijk de spelers van Roma vielen op door hun theatrale gedrag en constante geklaag bij de arbitrage. Vanuit de dug-out stookte Mourinho dat vuurtje maar al te graag op. Maar de Engelse arbiter Anthony Taylor had er goed het oog in en trakteerde liefst zeven spelers van Roma op een gele kaart, onder meer voor een schwalbe (Lorenzo Pellegrini) en protesteren (Bryan Cristante). Ook twee assistenten van Mourinho en de hoofdtrainer zelf kregen geel wegens al te fanatiek protesteren. Plotselinge goal Roma Een schot van Roma-middenvelder Leonardo Spinazzola op Sevilla-doelman Bounou was lange tijd het enige voetballende hoogtepunt. Dat veranderde toen Roma in de 35ste minuut plots op voorsprong kwam. Arbiter Taylor liet doorspelen na een lichte overtreding op het middenveld. Met een simpel maar zuiver passje stuurde Gianluca Mancini ploeggenoot Paulo Dybala weg, de Argentijn rondde koelbloedig af: 1-0.

Zege Sevilla slecht nieuws voor Ajax De eindzege in de Europa League levert Sevilla een ticket voor de Champions League van volgend seizoen op. En dat is dan weer slecht nieuws voor Ajax. De Amsterdammers hadden namelijk rechtstreeks toegang tot de groepsfase van de Europa League gekregen als AS Roma had gewonnen en in de topzes van de Serie A was geëindigd. Nu moeten de Amsterdammers wel de voorrondes in.

De openingstreffer was voor Sevilla het sein om uit zijn schulp te kruipen. En dat leverde meteen kansen op tegen de hechte Roma-defensie. Eerst kopte Fernando rakelings over bij een hoekschop en in de liefst zeven minuten durende blessuretijd trof Ivan Rakitic met een snoeihard afstandsschot de paal. Na rust zette Sevilla die lijn door en het leidde binnen tien minuten tot de 1-1. Een voorzet van aanvoerder Jesus Navas werd door Mancini in eigen doel gewerkt. Roma, inmiddels met invaller Georginio Wijnaldum tussen de lijnen, moest weer op zoek naar doelpunten en was daar in een onvervalste scrimmage dichtbij. Onder anderen Tammy Abraham en Roger Ibañez kregen de bal er net niet in. VAR-ingreep Een kwartier voor tijd leek Lucas Ocampos (eerder dit seizoen nog voornamelijk bankzitter bij Ajax) een penalty te verdienen voor Sevilla. Maar na tussenkomst van de VAR oordeelde Taylor dat verdediger Ibañez eerst de bal had geraakt en hij draaide zijn beslissing terug.

Tumult langs de lijn met Mourinho in het middelpunt - AFP