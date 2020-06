Puntenverlies FC Barcelona in Vigo, Atlético stevig op derde plek

De thuisploeg zette na rust Barcelona flink onder druk, wat resulteerde in de verdiende gelijkmaker. Okay Yokuslu behield het overzicht en zag Fjodor Smolov vrij staan. De Rus maakte geen fout en schoof de bal feilloos langs doelman Marc-André ter Stegen.

Ansu Fati kreeg voor rust nog een levensgrote kans om de voorsprong te verdubbelen. De 17-jarige Spanjaard schoot echter van dichtbij hoog over. Vervolgens had Messi de 2-0 op zijn schoen, maar ook hij miste en moet nog even wachten op zijn 700ste doelpunt in zijn carrière.

Celta de Vigo, dat vorige week nog flink uithaalde tegen Alavés (6-0) en woensdag won bij Real Sociedad (1-0), kreeg in eigen huis te maken met een aanvallend Barcelona en ontsnapte al in de beginfase aan een achterstand. Gerard Piqué kopte na vijf minuten de bal uit een hoekschop hard tegen de lat.

Barcelona leek er even doorheen te zitten en speelde slordig, toch was het opnieuw Suárez die op aangeven van Messi de bezoekers weer op voorsprong zette.

Celta gaf echter de moed niet op en bleef de aanval zoeken. Nolito was al dicht bij de gelijkmaker, maar op zijn inzet kon Ter Stegen nog ternauwernood redding brengen. Even later was Iago Aspas uit een vrije trap wel trefzeker.

Diep in blessuretijd had Nolito Celta ook nog de winst kunnen bezorgen, maar Ter Stegen redde op de doellijn.

Concurrent in de Spaanse titelstrijd Real Madrid komt zondag in actie. Als de Madrilenen winnen bij hekkensluiter Espanyol staan ze twee punten los van nummer twee Barcelona.

Atlético wint

In de strijd om de derde plek in de Spaanse competitie is Atlético Madrid dankzij een 2-1 overwinning uitgelopen op nummer vier Sevilla. De ploeg van Luuk de Jong verspeelde vrijdag opnieuw punten door met 1-1 gelijk te spelen tegen Valladolid.

Atlético wist zaterdag wel te winnen. In eigen huis was het, dankzij doelpunten van Saúl en Diego Costa (strafschop), te sterk voor Deportivo Alavés. De bezoekers kregen in blessuretijd nog een strafschop, die onberispelijk werd binnengeschoten door Joselu, maar een gelijkspel zat er niet meer in.