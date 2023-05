NASA over eerste ufo-onderzoek: betere data nodig

The truth is out there, schrijft de BBC gekscherend, maar op de eerste persconferentie van het ufo-onderzoek door NASA werd duidelijk dat aliens nog niet zijn gevonden. "Om samen te vatten wat we hebben geleerd: we hebben meer data van hoge kwaliteit nodig", opende astroloog David Spergel de bijeenkomst.

NASA krijgt elke maand tussen de 50 en 100 meldingen van onverklaarbare fenomenen, zoals ufo's. Het leeuwendeel daarvan blijkt naderhand toch verklaarbaar. Het vliegende object was bijvoorbeeld toch gewoon een vliegtuig, ballon of optische illusie.

Van de volledige database met meldingen is naar schatting 2 tot 5 procent mogelijk echt onverklaarbaar door aardse technologieën of verschijningen. Het team van experts komt naar verwachting eind juli met het eindrapport over de bevindingen.

Privacy en scherp beeld

De onderzoekers lopen tegen allerlei beperkingen aan, vertelden ze op de persconferentie. Behalve een gebrek aan scherp genoeg beeldmateriaal van mogelijke ufo's is ook het recht op privacy een obstakel volgens NASA.

"De meeste mensen vinden het niet leuk als we onze apparatuur op hun achtertuin richten", zei onderzoeker Sean Kirkpatrick. De NASA heeft de meeste meetinstrumenten in de omgeving van de VS gestationeerd.

Ook rust er een taboe op het melden van onverklaarbare fenomenen onder piloten in de commerciële luchtvaart. "Een van onze doelen is dat stigma doorbreken", zei Spergel. Hoe meer informatie het team krijgt, het liefst van hoge kwaliteit, hoe beter.

Meer transparantie

Nooit eerder deed een ruimtevaartorganisatie zo'n omvangrijk onderzoek naar dit onderwerp. Met de persconferentie probeert NASA naar eigen zeggen zo transparant mogelijk te zijn in de zoektocht naar ufo's en mogelijk buitenaards leven.

Sommige wetenschappers die meedoen aan het onderzoek zijn online lastiggevallen. Het panel van onderzoekers gaf geen details waar ze precies mee te maken hebben gekregen. Ook hier benadrukte Spergel dat het stigma moet worden doorbroken om de wetenschap vooruit te helpen.

Het Pentagon kwam twee jaar geleden wel met een rapport over onverklaarbare vliegende objecten. Slechts een van de 144 meldingen door legerpiloten bleek verklaarbaar, van de rest is onduidelijk wat er precies door de lucht leek te vliegen.

Van drie meldingen zijn ook de beelden vrijgegeven door het ministerie van Defensie: