Nieuwe uitgave van botanisch monument Flora Batava

De kathedraal waar hij het over heeft, is de Flora Batava, het standaardwerk over wilde planten die in Nederland voorkomen. De eerste van de 461 afleveringen en 28 delen tellende serie verscheen in 1800, de laatste in 1934. De makers beschrijven 2630 wilde planten, paddenstoelen, mossen en wieren en illustreerden ze met 2240 prachtige, met de hand ingekleurde platen.

"Het is een soort kathedraal, een werk waaraan door meerdere generaties is gewerkt. Niemand die er aan het begin bij was, heeft het einde ervan kunnen zien." Aan het woord is botanisch filosoof Norbert Peeters van de Universiteit Leiden.

Een flora is traditioneel gezien een boek waarin alle wildgroeiende soorten in een bepaalde regio worden genoteerd. Dat kan van een klein gebied zijn, bijvoorbeeld een flora van het Colosseum in Rome, maar ook van steden en landen. Alle wilde planten worden er op een wetenschappelijke wijze in beschreven: met de Latijnse naam, de naam in de volkstaal, de bloeitijd, hoe je zo'n plant kunt herkennen, waar je hem kunt vinden en ook hoe je hem in de geneeskunde, de landbouw of een ambacht kunt benutten.

"Dat echte boek zien, is toch weer een heel andere ervaring. Dan zie je ook de schoonheid ervan, dat geeft toch een soort van meerwaarde", zegt Peeters. "Het is ook echt een tijdsdocument. Als je kijkt naar de grote brandnetel, dat zijn planten die wij nu misschien als onkruid bestempelen. In 1800 geenszins, dat was een hele waslijst aan gebruiken die daarbij stonden. Dus ik was echt overdonderd."

De eerste hoofdredacteur van de Flora, Jan Kops, vond dat ook echt belangrijk: de bevolking bewust maken van het nut dat wilde planten konden hebben, bijvoorbeeld in het boerenbedrijf. Welke planten zijn eetbaar voor het vee en welke niet? Waar worden ze ziek van? Het was dan ook niet voor niets dat het werk in het Nederlands en het Frans verscheen, en niet in het Latijn, zoals in die tijd voor wetenschappelijk werk gebruikelijk was.

Betekenis nu

Wetenschappers van nu kunnen de Flora gebruiken in onderzoek naar het verdwijnen van soorten, maar ook in onderzoek naar nieuwe soorten of bekende soorten op nieuwe plekken. Zo staat in de Flora dat de bijenorchis alleen nog wordt aangetroffen in het zuiden van Limburg. "Maar inmiddels zie ik ze hier in Leiden op bedrijfsterreinen ook al staan", zegt Peeters.

In de Flora Batava is ook terug te vinden dat in de negentiende eeuw in Nederland al invasieve exoten opdoken, zoals de Japanse duizendknoop nu. "Zo is de Canadese waterpest beschreven. Die werd in 1860 voor het eerst waargenomen in de Utrechtse grachten. Hij is waarschijnlijk weggegooid door medewerkers van de botanische tuin daar en die is vanuit die gracht enorm gaan woekeren."