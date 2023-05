WK-sensatie Stolz tekent bij schaatsploeg Anema, maar blijft trainen in VS

De 18-jarige schaatssensatie Jordan Stolz heeft zich tot en met de Winterspelen van Milaan 2026 verbonden aan het Nederlandse Team Albert Heijn Zaanlander van coach Jillert Anema en olympische kampioene Irene Schouten.

Opvallend, want schaatsbond KNSB bepaalde eerder deze maand dat er na komend seizoen geen buitenlandse rijders in Nederlandse ploegen en op topsporturen in Thialf meer zijn toegestaan.

Stolz blijft trainen in Milwaukee

Team Albert Heijn Zaanlander laat weten dat Stolz voorlopig ook niet naar Nederland verhuist, maar met zijn eigen coach Bob Corby blijft trainen in het Petitt National Ice Center in Milwaukee: "Anema en zijn team geven op afstand advies. Meerdere keren per jaar zal Stolz samen met zijn teamgenoten optrekken tijdens bijvoorbeeld trainingskampen."

"Jillert draait al zo lang mee, heeft al zoveel kampioenen begeleid en olympische medailles gewonnen", meldt Stolz. "Er is zoveel trainingsinformatie en kennis in dit team vol goede schaatsers en begeleiding. Daarom denk ik dat dit nu de juiste move voor mij is. Ik geloof dat zij mij heel goed vooruit kunnen helpen."

Bij de afgelopen WK afstanden in Heerenveen verbaasde Stolz de schaatswereld door de 500, 1.000 én 1.500 meter te winnen.