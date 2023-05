Bommen en gasflessen gestolen uit bunker op schijnvliegveld De Kiek

In een bunker bij schijnvliegveld De Kiek in het Brabantse dorp Riel is afgelopen weekend ingebroken. Twee unieke bommen, verschillende gasflessen en helmen zijn meegenomen. De minder waardevolle spullen zijn op de grond gegooid en kapotgeslagen. "Het is echt ernstig", zegt Joep Horevoorts van Stichting de Vrienden van de Kiek tegen Omroep Brabant. "Ze hebben met een slijptol het hek opengemaakt. Daarna hebben ze Duitse oefenbommen van zo'n 250 kilo per stuk weggehaald. Dat doe je niet zomaar."

Wat is schijnvliegveld De Kiek? In de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers schijnvliegvelden gebouwd in de buurt van werkelijke vliegvelden. De schijnvliegvelden moesten opvallend zijn, zodat de geallieerden die zouden bombarderen en de echte vliegvelden over het hoofd zouden zien. Schijnvliegveld De Kiek was bedoeld als afleiding voor vliegveld Gilze-Rijen. Ook werd het in de Tweede Wereldoorlog gebruikt als oefenterrein. Tegenwoordig worden bezoekers van het terrein geïnformeerd over de gebeurtenissen uit de oorlog.

"Wat ik echt onbegrijpelijk vind is dat de spullen waar ze niks aan hadden, vernield zijn. Waarom doe je zoiets?", vervolgt Horevoorts. "Dit soort plekken zijn juist zo belangrijk voor het historische besef van mensen. Daarom doen we ook zo ons best om dit als vrijwilligers te onderhouden." Beveiliging "De politie heeft geadviseerd om camera's op te hangen", zegt Horevoorts. "Maar ja, daar hebben we geen budget voor en geen verstand van."

Vernielingen in de bunker - Stichting de Vrienden van de Kiek