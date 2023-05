LIVE: zinderende vijfsetter Griekspoor op Roland Garros tegen Hurkacz

Tallon Griekspoor speelt op dit moment op Roland Garros een meeslepende wedstrijd tegen de Pool Hubert Hurkacz, de nummer veertien van de wereld.

De wedstrijd uit de tweede ronde zal in de vijfde set beslist worden. Daarin staat Hurkacz op voorsprong: 3-6, 7-5, 7-6 (13), 6-7 (5), 4-5.

Tiebreak van bijna half uur

Met name de tiebreak in de derde set was om van te smullen. Daarin trok Griekspoor na een klein half uur aan het langste eind, nadat hij vijf setpoints had gemist - hij stond 6-3 voor - en vijf setpoints had overleefd.

In de vierde set serveerde Griekspoor op 5-4 voor de winst, maar hij kon de winst (nog) niet binnentrekken.

Bij winst neemt Griekspoor het in de derde ronde op tegen de Peruaan Juan Pablo Varillas. De nummer 94 van de wereld verraste Roberto Bautista Agut, de mondiale nummer 24, in een vijfsetter: 1-6, 4-6, 6-3, 6-1, 6-1.